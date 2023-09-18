Двое псковичей вошли в состав Молодёжного парламента России
Два представителя молодежи Псковской области вошли в состав Молодёжного парламента при Госдуме РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента.
Известно, что представлять интересы молодёжи Псковской области будут студентка медколледжа ПсковГУ Милана Илларионова и депутат Собрания Пыталовского района Максим Максимов.
В новый состав Молодёжного парламента России вошли 292 человека, среди которых 89 региональных депутатов, 89 муниципальных депутатов и 89 студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов.
Ранее сообщалось, что стенд с фотографией и достижениями Миланы Илларионовой открыли в Мариуполе.
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