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Политика

Двое псковичей вошли в состав Молодёжного парламента России

Два представителя молодежи Псковской области вошли в состав Молодёжного парламента при Госдуме РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента.

Фото: сайт Госдумы РФ

Известно, что представлять интересы молодёжи Псковской области будут студентка медколледжа ПсковГУ Милана Илларионова и депутат Собрания Пыталовского района Максим Максимов.

В новый состав Молодёжного парламента России вошли 292 человека, среди которых 89 региональных депутатов, 89 муниципальных депутатов и 89 студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов.

Ранее сообщалось, что стенд с фотографией и достижениями Миланы Илларионовой открыли в Мариуполе.

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