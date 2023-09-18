Двое псковичей вошли в состав Молодёжного парламента России

17:30, 18 сентября 2023, ПАИ

Два представителя молодежи Псковской области вошли в состав Молодёжного парламента при Госдуме РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе парламента.

Известно, что представлять интересы молодёжи Псковской области будут студентка медколледжа ПсковГУ Милана Илларионова и депутат Собрания Пыталовского района Максим Максимов.

В новый состав Молодёжного парламента России вошли 292 человека, среди которых 89 региональных депутатов, 89 муниципальных депутатов и 89 студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов.

Ранее сообщалось, что стенд с фотографией и достижениями Миланы Илларионовой открыли в Мариуполе.