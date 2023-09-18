Меры усиления темпов диспансеризации обсудили участники областной трёхсторонней комиссии

18:25, 18 сентября 2023, ПАИ

Очередное заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой состоялось в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Участники встречи обсудили проведение профилактических медосмотров и диспансеризации ряда групп взрослого населения, работу по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Псковской области, меры повышения уровня занятости инвалидов, состояние производственного травматизма в первом полугодии 2023 года.

Кроме того, шла речь о мероприятиях профсоюзов, которые пройдут в единый день коллективных действий, 7 октября, по лозунгом «За достойный труд».

В ходе заседания Псковскому областному совету профсоюзов и Региональному союзу промышленников и предпринимателей Псковской области поручено проработать вопрос о проведении диспансеризации работающих граждан (с 100-процентным охватом в текущем году), а также довести до работодателей информацию о необходимости разработки системы мер для комфортного прохождения сотрудниками диспансеризации.

«Мы уже начали работу по протоколу заседания областной трёхсторонней комиссии, работы много, но мы готовы отработать всё по существу. Вопрос диспансеризации очень важен для нашего региона, профсоюзы проведут выездные встречи с коллективами профорганизаций по ряду вопросов, в том числе диспансеризации. Социальное партнёрство – важнейший элемент концепции достойного труда в современной России», – заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.