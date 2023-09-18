98% жилого фонда готово к началу отопительного сезона в Пскове

20:57, 18 сентября 2023, ПАИ

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал, когда псковичам ждать включения отопления.

«98 % жилого фонда готово к началу отопительного сезона. В течение подготовки был проделан большой объём работ», – отметил начальник УГХ.

По законодательству отопление необходимо включать в домах, когда суточная температура воздуха достигает +8 градусов. «В сезон дождей ждать такой температуры ждать не резонно. На совещании было решено, что когда погода станет «мерзопакостной», тогда в первую очередь отопление получат школы, детские сады и больницы», – уточнил Грацкий.

Если возникли проблемы с отоплением, то в первую очередь жителям необходимо обратиться в управляющую компанию: зачастую у соседей сверху не развоздушена система.

«Если управляющая компания не реагирует – тогда в управление городского хозяйства, в отдел обращения граждан. Всё отработаем», – пояснил Александр Грацкий.