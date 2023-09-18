Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

98% жилого фонда готово к началу отопительного сезона в Пскове

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал, когда псковичам ждать включения отопления.

«98 % жилого фонда готово к началу отопительного сезона. В течение подготовки был проделан большой объём работ», – отметил начальник УГХ.

По законодательству отопление необходимо включать в домах, когда суточная температура воздуха достигает +8 градусов. «В сезон дождей ждать такой температуры ждать не резонно. На совещании было решено, что когда погода станет «мерзопакостной», тогда в первую очередь отопление получат школы, детские сады и больницы», – уточнил Грацкий.

Если возникли проблемы с отоплением, то в первую очередь жителям необходимо обратиться в управляющую компанию: зачастую у соседей сверху не развоздушена система.

«Если управляющая компания не реагирует – тогда в управление городского хозяйства, в отдел обращения граждан. Всё отработаем», – пояснил Александр Грацкий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 сентября 2023

Учащиеся Воронцовской школы смогли попробовать себя в роли пожарных
18 сентября 2023

Пожар в деревне Неёлово-1 тушили более двух часов
18 сентября 2023

Реставраторы проводят в Печорах ремонт часов Большой звонницы
18 сентября 2023

Останки трёх бойцов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе
18 сентября 2023

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память Зои Космодемьянской
18 сентября 2023

Новый учитель химии и биологии приступил к работе в Гдовской средней школе
18 сентября 2023

Депутаты в России будут передвигаться только на отечественных автомобилях 
18 сентября 2023

Свыше 2000 школьников приняло участие в открытой математической олимпиаде, организованной ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...