Благодаря диспансеризации у псковички вовремя выявили рак горла

12:30, 19 сентября 2023, ПАИ

Благодаря диспансеризации специалисты вовремя выявили рак горла у жительницы Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

70-летняя женщина пришла на диспансеризацию из-за плохого самочувствия. Она жаловалась на боль в горле и думала, что у неё ангина или коронавирусная инфекция.

Пациентка прошла антропометрию, анкетирование и сдала анализы. В этот же день после визуального осмотра врачом у женщины было выявлено объёмное образование в горле с предварительным диагнозом «Паратонзиллярный абсцесс». Пациентку направили в лор-отделение областной больницы.

После вскрытия абсцесса и дополнительных обследований у женщины выявили вторичный характер нагноения. Оказалось, что у неё рак гортани.

Пенсионерке провели оперативное лечение и курс химиотерапии, после которых она вошла в ремиссию.

В поликлинике отметили, что если бы женщину не отправили на обследование вовремя, это могло стоить ей жизни.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг». Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».