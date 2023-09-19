Псковичка вышла в финал первенства России по гребле

17:10, 19 сентября 2023, ПАИ

Псковская спортсменка, воспитанница спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина вышла в финал первенства России по гребле на байдарках, которое проходит в Краснодаре с 17 по 23 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

По результатам двух полуфинальных гонок псковичка показала лучшее время и с запасом прошла в финал, где ей будут противостоять спортсменки из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Приморского и Краснодарского краёв, а также Ростовской, Новгородской и Тверской областей.

«В предварительном заезде у нас все лодки проходили в полуфинал, поэтому я сильно не напрягалась. В финале будет очень тяжело, но буду бороться за призы», – отметила псковская спортсменка.

Финал пройдёт 20 сентября в 9:40.

Напомним, что Елизавета Кожевина на этом первенстве взяла серебро в составе четвёрки.

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