Ещё один труп нашли в Великих Луках

18:15, 19 сентября 2023, ПАИ

Труп мужчины нашли в ООО «Велмаш-С» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае с работником ООО «Велмаш-С». Оператор лазерных установок, мужчина 58 лет, был обнаружен на рабочем месте лежащим на полу без признаков жизни», – рассказали в инспекции труда.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в детском саду № 5 комбинированного вида «Здравушка» в Великих Луках обнаружили труп сторожа.