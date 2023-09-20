Депутаты Псковской гордумы привились от гриппа

13:01, 20 сентября 2023, ПАИ

Вакцинацию от гриппа прошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата, а также члены их семей сегодня, 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Всего в зале заседаний вакцинацию прошло более 20 человек. Перед началом процедуры медики произвели необходимый медицинский осмотр – замерили температуру и давление.

«Сегодня я впервые в жизни сделала прививку от гриппа, до этого никогда не вакцинировалась. А решилась на такой шаг потому что в прошлом году довольно сильно переболела какой-то вирусной инфекцией. И, конечно, пример моего руководителя на меня повлиял: он каждый год вакцинируется, после чего респираторно-вирусные инфекции обходят его стороной», – рассказала помощник депутата Юрия Бурлина Мария Ильвес.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.