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Общество

Депутаты Псковской гордумы привились от гриппа

Вакцинацию от гриппа прошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники, сотрудники аппарата, а также члены их семей сегодня, 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутаты Псковской гордумы привились от гриппа. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Всего в зале заседаний вакцинацию прошло более 20 человек. Перед началом процедуры медики произвели необходимый медицинский осмотр – замерили температуру и давление.

«Сегодня я впервые в жизни сделала прививку от гриппа, до этого никогда не вакцинировалась. А решилась на такой шаг потому что в прошлом году довольно сильно переболела какой-то вирусной инфекцией. И, конечно, пример моего руководителя на меня повлиял: он каждый год вакцинируется, после чего респираторно-вирусные инфекции обходят его стороной», – рассказала помощник депутата Юрия Бурлина Мария Ильвес.

Напомним, более 120 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок.

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