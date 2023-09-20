Осенняя ярмарка пройдёт в Пскове 30 сентября

17:42, 20 сентября 2023, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2023» пройдёт на Октябрьской площади в Пскове 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

На ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств области, а также мастеров народного творчества.

Время работы ярмарки: с 9:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что витебские фермеры примут участие в псковской ярмарке.