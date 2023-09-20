Осенняя ярмарка пройдёт в Пскове 30 сентября
Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2023» пройдёт на Октябрьской площади в Пскове 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
На ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств области, а также мастеров народного творчества.
Время работы ярмарки: с 9:00 до 15:00.
Ранее сообщалось, что витебские фермеры примут участие в псковской ярмарке.
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