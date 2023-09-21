«Королей я путаю с тузами»: эксперт на пальцах объяснил особенности русских шахмат

09:29, 22 сентября 2023, ПАИ

Недавно в Псковской области появилась спортивная федерация по такому виду спорта, как таврели (русские шахматы). Игра вызовет интерес не только у любителей шахмат, но и у многих ценителей настольных игр. Пара различий в правилах полностью меняют ход, время, логику, построение и понимание чёрно-белой игры.

Перед прочтением этого текста рекомендуется узнать правила игры, которые описаны в нашем спортивном Telegram-канале. Здесь будут даны ответы на многие вопросы, которые могут возникнуть в пытливом уме, который заинтересовался русскими шахматами.

А ответит на эти вопросы председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков. Помимо этого, он имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта по шахматам, является чемпионом Пскова и области по блицу, рапиду, классике и командному зачёту. В 2014 году Григорий Шаранков сумел завоевать серебряную награду на чемпионате СЗФО по блицу, а в 2016 году взял золото на чемпионате Эстонии по блицу. Вот уже пять лет он работает в шахматной студии, которую сам же и основал, а также преподаёт шахматы в ГАОУ ДО «Лидер».

– Григорий, как в таврелях протекает дебют?

– В таврелях существует достаточно большое количество дебютов. Каждый дебют имеет свою стратегию и ловушки, но при всём этом существует больше места для творчества, в отличие от классических шахмат. Каждый здесь сможет найти свои идеи. Вопрос только в том, насколько они будут жизнеспособными. Это покажет практика. Но комбинаций, как начать партию, существует большое множество. Даже у наших молодых таврелистов из Великих Лук существуют свои дебютные наработки. Правда, они ещё не названы в их честь, но они действенные и помогают им завоёвывать победы.

– Каковы основные дебютные принципы в таврелях?

– В классических шахматах дебют идёт от 10 до 15 ходов. В таврелях он протекает так же, но конкретного числа ходов нет. Так же, как и в классических шахматах, есть основные принципы, которые нужно соблюдать, чтобы получилась перспективная позиция. В классических шахматах есть три принципа: борьба за центр, динамичный и правильный вывод фигур и наличие рокировки. К тому же, чтобы развить фигуры в классических шахматах, мы не можем обойтись без продвижения пешек, иначе фигуры не смогут выйти в бой. В таврелях игра ратниками (пешками) будет являться классической ошибкой. По сути, это будет потерей времени и инициативы. Ратников выгодно объединять в башни, поскольку так они обретают большую подвижность. Сейчас идёт тестирование шахматной программы, которая позволит таврелистам играть онлайн. Мы тестируем, играем в тренировочных турнирах. И как начинающий любитель, я несколько раз попадал в ловушки, когда пешка в дебюте заносится на седьмой ряд. Для меня это было непривычно. К этому надо привыкать.

– Как протекает эндшпиль?

– Эндшпиля в таврелях нет. Есть стадия какого-то добивания, когда «одна сторона всё поедает и матует одинокого короля». В основном партии достаточно короткие и протекают в атакующем стиле. Играть позиционно или играть на защиту в таврелях, наверное, бессмысленно. Хотя, несмотря на это, есть ничьи.

– Как часто таврелисты пользуются возможностью рокировки?

– В таврелях, как и в шахматах, рокировка нужна, но благодаря особенности построения башни король может обойтись без рокировки. У таврелистов, как и у шахматистов, нет определённых аксиом. Я бы даже сказал, что в таврелях, как и в шахматах, есть много правил. Гораздо важнее, какое правило в данном случае будет работать.

– Хелге – самая мощная возможная фигура в игре. Какая у неё специфика?

– Хелге – это суперфигура, которая сочетает в себе одновременно силу ферзя и коня. Если проводить параллель, то почему ферзь – самая сильная фигура? Потому что она сочетает в себе силу слона и ладьи. У ферзя отсутствует только сила коня. В дебютах очень важно включить в башню ратника волхва, чтобы потом превратить его в хелге.

– Насколько важен материальный перевес и имеют ли фигуры в таврелях ту же ценность, что и в шахматах?

– В начальном положении фигуры можно оценить, но затем они включаются в башню и отдельной их стоимости нет. Жертвы имеют такое же место, как и в шахматах.

– Как часто можно встретить хелге в партии?

– Хелге в партиях встречается достаточно часто. Это одна из стратегий. Многие выстраивают свои дебюты, включая хелге в башню. Самая сильная башня будет впоследствии атаковать фигуры соперника и внедряться в его лагерь. Это одна из идеальных стратегий.

– Какие фигуры чаще включаются в башню?

– Каких-то строгих принципов, какие фигуры вставлять в башню, нет. Но по логике вещей таврелисты стараются поставить башню, на вершине которой стоит князь. В помощь в эту башню включаются дальнобойные фигуры и пешки. Если удаётся по итогам дебюта собрать сильную башню, то это будет хорошая заявка на победу. Таврелисты выстраивают башни для атаки и для защиты. Как и в шахматах, важно рационально распределить свои силы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».