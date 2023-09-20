Семимесячную девочку из Псковской области с серьёзным диагнозом прооперировали в Санкт-Петербурге

21:04, 20 сентября 2023, ПАИ

В Педиатрическом университете прооперировали семимесячную девочку из Псковской области с врождённым пороком развития сосудов головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

У маленькой жительницы Псковской области сразу после рождения выявили артериовенозную мальформацию вены Галена. Это редкая и опасная патология, которая требует высокотехнологичного лечения. Оказать помощь пациентам с таким диагнозом могут в нескольких федеральных клиниках, одна из которых – Педиатрический университет.

Как пояснили врачи, при данной патологии у пациента, как правило, образуется множество патологических соединений между артериями и венами – артериовенозных шунтов. Через шунты артериальная кровь устремляется в венозную систему, минуя капиллярное русло мозгового вещества. Вследствие этого возрастает нагрузка на сердце, развивается сердечная недостаточность. Кроме того, раздувающаяся вена Галена может перекрывать пути оттока ликвора и вызывать окклюзионную гидроцефалию.

Эффективный метод лечения – эндоваскулярная эмболизация – вмешательство, в ходе которого врачи перекрывают сосуды, питающие мальформацию. Рекомендованный возраст для проведения операции – 2-6 месяцев, но нередко помощь нейрохирургов нужна малышу уже в первые дни и даже часы после рождения.

«У девочки из Псковской области была относительно компенсированная форма заболевания, ей не потребовалась операция на раннем этапе. Но затем у ребёнка начала нарастать гидроцефалия, стала отмечаться задержка в развитии, появились начальные признаки застоя дисков зрительных нервов», – сообщила лечащий врач пациентки, нейрохирург Любовь Горлова.

Специалисты детской областной больницы Пскова провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Северной столицы, в ходе которой медики приняли решение о госпитализации девочки в клинику вуза.

Ребёнка доставили в СПбГПМУ 25 августа, через несколько дней бригада под руководством нейрохирурга Виталия Киселёва выполнила пациентке эмболизацию приводящих сосудов артериовенозного соустья. Плановое рентгенэндоваскулярное вмешательство прошло успешно: мальформацию удалось выключить из кровообращения. Вторым этапом лечения стало наложение шунта для нормализации внутричерепного давления.

«Сейчас девочку выписали домой в удовлетворительном состоянии. У ребёнка сохраняется неврологическая симптоматика, потребуется время, длительная реабилитация. Такие операции не дают мгновенного эффекта, но главное, что прогрессирование патологии удалось остановить», – отметила Любовь Горлова.

Врачи Педиатрического университета продолжат контролировать состояние девочки. Через год ребёнок пройдёт плановое обследование, по результатам которого специалисты определят дальнейшую тактику лечения.