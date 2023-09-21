Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове

10:28, 21 сентября 2023, ПАИ

Вторые чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове. Мероприятия в рамках чтений состоятся 28-29 сентября в областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Запланирована серия разноплановых мероприятий для широкой аудитории: доклады, театральные постановки, мастерская для литераторов, вечер памяти и многое другое.

Организаторами чтений выступили комитет по культуре Псковской области, Псковская областная библиотека имени Курбатова, Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Напомним, I чтения памяти Валентина Курбатова прошли в сентябре 2021 года. В рамках чтений состоялось открытие кабинета Курбатова в областной библиотеке, гости собрались на первую «Встречу друзей». Подробнее об этом читайте на портале «Кабинет Курбатова».