Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове
Вторые чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Пскове. Мероприятия в рамках чтений состоятся 28-29 сентября в областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.
Запланирована серия разноплановых мероприятий для широкой аудитории: доклады, театральные постановки, мастерская для литераторов, вечер памяти и многое другое.
Организаторами чтений выступили комитет по культуре Псковской области, Псковская областная библиотека имени Курбатова, Псковское региональное отделение Союза писателей России.
Напомним, I чтения памяти Валентина Курбатова прошли в сентябре 2021 года. В рамках чтений состоялось открытие кабинета Курбатова в областной библиотеке, гости собрались на первую «Встречу друзей». Подробнее об этом читайте на портале «Кабинет Курбатова».
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