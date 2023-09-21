При дорожном ремонте в Пскове впервые используют технику ресайклинга
Технологию ресайклинга (переработки) применяют при ремонте дорожного покрытия на улице Алмазной в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Она позволяет использовать старый асфальт для укрепления основания нового асфальтового покрытия. В Пскове раньше такую технологию не применяли.
Видео: ПАИ
Ранее сообщалось, что ремонт участка улицы Алмазной между улицами Чудской и Леона Поземского в Пскове планируют завершить раньше срока.
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