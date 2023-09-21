При дорожном ремонте в Пскове впервые используют технику ресайклинга

13:01, 21 сентября 2023, ПАИ

Технологию ресайклинга (переработки) применяют при ремонте дорожного покрытия на улице Алмазной в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Она позволяет использовать старый асфальт для укрепления основания нового асфальтового покрытия. В Пскове раньше такую технологию не применяли.

Видео: ПАИ

Ранее сообщалось, что ремонт участка улицы Алмазной между улицами Чудской и Леона Поземского в Пскове планируют завершить раньше срока.