Стало известно, для каких видов спорта закупят новый инвентарь в Пскове

15:46, 21 сентября 2023, ПАИ

Для каких видов спорта закупят новый инвентарь, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Напомним, что на приобретение инвентаря в спортивные школы Пскова направят 14 миллионов рублей.

Александр Гаврилов перечислил виды спорта, для которых будет закуплен инвентарь: «Лодки для академической гребли, лодки для гребли на байдарках и каноэ, а также комплектующие к ним, инвентарь для занятий биатлоном: лыжи, парафин, мази, ботинки, комплектующие. Также закупят инвентарь для занятий конным спортом».

Гость программы отметил, что большой объём приобретений осуществят для единоборств: дзюдо, самбо, тхэквондо, бокс, рукопашный бой и кудо. «Сюда входят и татами, и разного рода приспособления для развития физических качеств: гантели, резиновые жгуты и эспандеры», – сказал он.

Также новый инвентарь будет закуплен для аэробики, спортивного ориентирования и художественной гимнастики, уточнил Александр Гаврилов.

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