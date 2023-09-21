Ещё два общественных туалета установят в Пскове до конца года

17:11, 21 сентября 2023, ПАИ

Два новых стационарных туалета появится в Пскове до конца 2023 года. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая в социальных сетях на вопрос местной жительницы.

«В 2023 году (до конца декабря) в рамках проектирования туристского кода центра города планируется приобрести и установить два туалетных модуля: на улице Пушкина и на улице Свердлова. Спасибо за обращение!» – ответили в администрации Пскова.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил, что в городе планируют установить два стационарных общественных туалета. Он обратил внимание, что Псков – исторический город с большим количеством памятников, и, устанавливая туалеты, необходимо учитывать это, чтобы не портить визуальную перспективу центра города.