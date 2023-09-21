Ещё два общественных туалета установят в Пскове до конца года
Два новых стационарных туалета появится в Пскове до конца 2023 года. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая в социальных сетях на вопрос местной жительницы.
«В 2023 году (до конца декабря) в рамках проектирования туристского кода центра города планируется приобрести и установить два туалетных модуля: на улице Пушкина и на улице Свердлова. Спасибо за обращение!» – ответили в администрации Пскова.
Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщил, что в городе планируют установить два стационарных общественных туалета. Он обратил внимание, что Псков – исторический город с большим количеством памятников, и, устанавливая туалеты, необходимо учитывать это, чтобы не портить визуальную перспективу центра города.
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