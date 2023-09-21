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Верхний слой асфальта на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнут укладывать после устранения замечаний

Верхний слой асфальта на улице Яна Фабрициуса в Пскове начнут укладывать после устранения замечаний. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил глава города Борис Елкин, сообщил ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В продолжение встречи Михаила Ведерникова и Бориса Елкина глава региона спросил, как идёт дорожный ремонт в Пскове, есть ли проблемные объекты, в отношении которых необходимы оперативные решения.

Борис Елкин вначале отметил большой объём дорожного ремонта в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а также сказал, что многие объекты сданы с опережением графика. Из незавершённых объектов самые масштабные – участки Октябрьского проспекта и Крестовского шоссе.

«По Октябрьскому проспекту много обращений, но это обусловлено большой интенсивностью движения. Здесь почти уложен нижний слой асфальта, к октябрю, если не помешают дожди, подрядчик уложит и верхний слой покрытия. На Крестовском шоссе нижний слой асфальта уложен, верхний специалисты начнут укладывать в начале октября», – рассказал о проведении работ глава города.

Продолжается ремонт улицы Алмазной. Здесь большой поток большегрузных машин, поэтому специалисты дополнительно укрепляют основание дороги новым для региона методом ресайклинга: смесь щебня, крошки срезанного асфальта, специальных добавок и цемента укладывают и утрамбовывают. После того как смесь наберёт прочность, начнётся укладка асфальта.

По вышеуказанным проектам контракты двухлетние, со сроком исполнения работ в 2024 году. Сейчас работы ведутся значительно быстрее, чем планировалось изначально.

«Много вопросов поступает об открытии участка улицы Яна Фабрициуса после капитального ремонта. Какие здесь перспективы?» – поинтересовался губернатор.

Чтобы открыть на участке движение, сказал Борис Елкин, необходимо уложить верхний слой асфальта. Подрядчик к этому приступит, как только устранит выявленные на объекте замечания.

«Если сроки контракта будут нарушены – ведите претензионную работу. Подрядчика не жалейте. При необходимости принимайте и жёсткие меры», – поручил губернатор.

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