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Общество

Избран новый председатель Молодёжного совета Псковского облсовпрофа

Активист Псковской областной организации Российского профессионального союза работников культуры Светлана Артемьева избрана председателем Молодёжного совета Псковского облсовпрофа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального профобъединения.

Светлана Артемьева избрана председателем Молодёжного совета Псковского облсовпрофа. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Светлана Артемьева всегда занимает активную позицию, участвует во всех профсоюзных мероприятиях. Теперь ей предстоит быть координатором всей профсоюзной молодёжи области. Это большая ответственность и в то же время возможность реализовать себя, проявить организационные способности. Мы продолжаем развивать и укреплять молодёжную политику профсоюзов», – отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что псковские профсоюзы приняли участие в Международной научно-практической конференции «Мир труда в XXI веке: состояние и динамика человеческого капитала».

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