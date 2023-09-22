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Спорт

«Луки-Энергия» сыграет с «Динамо» 23 сентября

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с петербургским «Динамо» в 10-м туре первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч состоится в субботу, 23 сентября, и начнётся в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Луки-Энергия»

Великолучане идут на 12-м месте в турнирной таблице и имеют девять очков. Петербуржцы борются за третье место в таблице и имеют 17 очков.

Напомним, что недавно футбольный клуб «Луки-Энергия» прошёл петербургское «Динамо» в 1/64 финала Кубка России по футболу в серии пенальти. Следующим соперником великолучан в 1/32 финала станет красноярский «Енисей».

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