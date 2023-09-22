Рабочий получил травму на производстве в Псковском районе

16:05, 22 сентября 2023, ПАИ

Проверку по факту травмировании рабочего на производстве проводят в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае в ООО «Оско-Инвест», которое занимается распиловкой и строганием древесины.

При погрузке контейнера на пандусе рабочий опрокинулся на стоящего рядом укладчика пиломатериалов. В результате чего 38-летний мужчина получил травму – вывих голеностопного сустава, а также перелом малой берцовой кости левой ноги.

Подробности несчастного случая выясняются. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что псковский токарь скончался на рабочем месте.