В эфир вышел 131-й выпуск «Псковского телеграма»

18:12, 22 сентября 2023, ПАИ

131-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 22 сентября.

После выборов жизнь не останавливалась ни на секунду. Губернатор Михаил Ведерников продолжает в ежедневном режиме подкидывать дрова в новостную топку. Глава региона сообщил о том, что вводится должность ещё одного первого заместителя, который возглавит работу представительства Псковской области в Москве. А в восьми округах прошли организационные сессии окружных собраний депутатов, на которых были избраны председатели.

Тем временем в соседней Латвии продолжаются эксперименты: там изготовились выслать из страны почти четыре тысячи русскоговорящих жителей. Об этом и других событиях недели, которые обсуждались в региональных и федеральных Telegram-каналах, поговорят ведущие программы «Псковский телеграм».

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Программа выходит в свет еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ, в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Выпуски «Псковского телеграма» также можно посмотреть в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале Псковского агентства информации.