Перспективы сотрудничества обсудил псковский губернатор с генконсулом Казахстана в Санкт-Петербурге

21:28, 22 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с генеральным консулом Казахстана в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно в пятницу, 22 сентября, чтобы обсудить перспективные направления сотрудничества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Встреча прошла с участием заместителей губернатора, руководства представительства МИД России в Пскове и официальных лиц.

Михаил Ведерников поблагодарил генконсула за визит и обозначил в качестве перспективных сфер сотрудничества экономику, сельское хозяйство и другие направления.

«Будет интересно обсудить мероприятия по молодёжной политике в части сохранения памяти о Великой Отечественной войне. В последнее время фиксируются попытки переписать историю и пересмотреть роль Советского Союза в победе над фашизмом», – обозначил губернатор.

Дмитрий Михно в качестве главной цели визита назвал поиск точек взаимного интереса, снятие бюрократических барьеров, помощь бизнесу, а также поиск прямых контактов без посредников. Для этого в течение дня ведутся переговоры с различными региональными структурами, в числе которых центр «Мой бизнес» и Торгово-промышленная палата Псковской области.

«Мы настроены на плодотворную работу. Надеюсь, что будем полезны и всегда рады поддержать перспективные идеи», – заверил генконсул Казахстана.

Губернатор пригласил казахстанцев поучаствовать в молодёжном патриотическом форуме «Курган Дружбы» – новом формате проведения многолетней встречи партизан и подпольщиков на стыке границ трёх государств. В последнее время основными участниками являются представители России и Белоруссии.

«Ребятам будет интересно. Здесь они смогут также разработать проект, получить финансирование на реализацию. Например, перспективной темой может стать информационная безопасность», – отметил Михаил Ведерников. Дмитрий Михно обещал изучить данный вопрос и добавил, что в Казахстане трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне.

Стороны также обсудили возможность расширенного участия делегации Казахстана в мероприятиях в честь 80-летия со дня подвига снайпера, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, погибшей 14 января 1944 года во время боёв за Новосокольнический район. Генконсул выразил готовность прибыть в регион со слушателями военных учебных заведений, чтобы принять участие в памятных событиях.

«На площадке ПсковГУ мы могли бы провести телемост с вузами Казахстана, чтобы обстоятельно поговорить на эту тему», – сказал губернатор.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Дмитрий Михно также подняли вопрос сотрудничества в сфере образования.

Ранее генконсул Казахстана в Санкт-Петербурге почтил память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове.