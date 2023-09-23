Температурный рекорд 1936 года побит в Пскове
Температурный рекорд 1936 года побит в Пскове. Об этом ПАИ сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
«22 сентября абсолютный максимум температуры воздуха составил +24,6 градуса, побив рекорд 1936 года: тогда в этот день было +22,5 градуса», – отметила Тала Нещадимова.
Напомним, что сегодня в Псковской области ожидается тёплая погода, до +24...+25 градусов.
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23 сентября 2023
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