Изборский музей участвует в фестивале-ярмарке «Натуральное путешествие» в Санкт-Петербурге

18:09, 23 сентября 2023, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» принимает участие в фестивале-ярмарке «Натуральное путешествие» в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к Всемирному дню туризма и станет гастрономическим путешествием по 11 регионам Северо-Западного федерального округа, а также регионам туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На площадке фестиваля проходят кулинарные мастер-классы и лекции, дегустации традиционных блюд северных регионов и фермерских продуктов, концертная программа и многое другое.

Мероприятие проходит с 12:00 до 21:00 на Манежной площади.

Напомним, что осталась неделя до конца голосования за столицу «Серебряного ожерелья». Почётный статус получит один из городов туристического маршрута, который объединяет исторические города СЗФО. Номинированы на звание новой столицы «Серебряного ожерелья» и Печоры. Принять участие в онлайн-голосовании можно здесь: https://vk.com/wall-25624461_13491.