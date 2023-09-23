В 270 псковских ФАПах планируют организовать продажу лекарств до конца года

19:21, 23 сентября 2023, ПАИ

В 270 фельдшерско-акушерских пунктах Псковской области планируют организовать продажу лекарств до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«В прошлом году в регионе только в 27 ФАПах можно было приобрести лекарственные препараты. В этом году к ним добавилось ещё 130. К концу года планируем, что 270 ФАПов будут осуществлять продажу лекарств. Для этого закупается необходимое оборудование, медицинский персонал проходит обучение», – сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что ФАПы в Псковской области обеспечат бесплатным Wi-Fi.