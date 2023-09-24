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Культура

Скульптуры «Скобарь» и «Псковитянка» показали на выставке в китайском городе Наньнине

Произведения «Скобарь» и «Псковитянка» скульптора Андрея Мартьянова представлены на выставке, открытие которой состоялось в Международном центре искусств музея города Наньнина в Китае 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в арт-резиденции «Кебь».

Выставка в Наньине в Китае. Фото здесь и далее: арт-резиденция «Кебь»

Проект создан российскими и китайскими художниками, которых объединила учёба в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина в разные годы. На холстах представлены пейзажи Псковщины, созданные художниками – членом-корреспондентом РАХ Сергеем Данчевым и Максимом Моргуновым – на международных пленэрах в Псковской области. Развитие проекта продолжится проведением творческого пленэра в Псковской области и совместной выставкой в Пскове с художниками из Китая.

Творческий проект «Земля Псковская» организован Санкт-Петербургской академией художеств и арт-резиденцией «Кебь» при поддержке правительства Псковской области. Творческая деятельность направлена на укрепление международных отношений в области изобразительного искусства и популяризации культурного наследия России путём проведения пленэров на Псковской земле.

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