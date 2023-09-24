Более 300 спортсменов стартовали в главном забеге псковского полумарафона

12:35, 24 сентября 2023, ПАИ

Более 300 спортсменов стартовали в главном забеге полумарафона, который проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Бегуны пройдут две дистанции – 10 и 21 километр. Круг пролегает вдоль набережной Великой, переходя на Золотую набережную. Разворот пройдёт в Финском парке, откуда спортсмены побегут обратно по такому же маршруту.

Спортсмены, бегущие дистанцию 10 километров, пройдут один такой круг. Полумарафонцы преодолеют два круга. Все участники забегов на финише получают медаль финишёра.

Как сообщалось ранее в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ, в полумарафоне примут участие спортсмены из 23 регионов РФ.

Напомним, в Пскове будет ограничено движение на улицах Спортивной и Кузнецкой.