Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги псковского полумарафона

Подведены итоги полумарафона, который прошёл 24 сентября в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Подведены итоги псковского полумарафона. Фото: ПАИ

Первое место на дистанции в пять километров взяла спортсменка из Псковской области Александра Егорова. Второе место досталось бегунье из Ленинградской области Марии Андреевой. Замкнула тройку лидеров представительница Оренбургской области Анна Григорьева. В этой категории соревновалось 76 спортсменок.

Среди мужчин на дистанции в пять километров установил рекорд дистанции и пришёл первым к финишу пскович Олег Муров с результатом в 16 минут 26 секунд. Вторым стал Иван Пугавьёв. Замкнул тройку лидеров петербургский спортсмен Денис Бараусов. В зачёте среди мужчин на дистанции в пять километров соревновалось 46 бегунов.

На дистанции в 10,55 километра среди женщин первой к финишу пришла Елена Пикалова из Псковской области. Серебро досталось спортсменке из Челябинской области Алёне Филипповой. Замкнула тройку лидеров псковичка Анна Иванова. В соревнованиях в этой категории участвовало 73 спортсменки.

Среди мужчин на дистанции в 10,55 километра установил рекорд трассы и одержал победу представитель Челябинской области Дмитрий Галашин с результатом в 35 минут и 22 секунды. Серебро досталось спортсмену из Псковской области Эдуарду Солнцеву. Бронзовой награды удостоился Максим Машинец. В этой дисциплине соревновалось 93 спортсмена.

На главной дистанции мероприятия длиной в 21 километр первое место взяла спортсменка из Санкт-Петербурга Марина Беленова. Второе место заполучила спортсменка из Псковской области Ольга Пархимович. Бронзовая награда досталась Елене Лисицыной. На эту дистанцию отправилось 19 женщин.

Среди мужчин на полумарафонскую дистанцию отправилось 82 спортсмена. Весь пьедестал забрали петербургские спортсмены. Золото взял Василий Андреев. Серебра удостоился Игорь Веретенников. Третье место досталось Станиславу Ледникову. 

Также организатор псковского полумарафона Александр Кузьмин рассказал, что с 24 сентября открывается регистрация на псковский марафон, который пройдёт в Пскове в апреле 2024 года. Он также отметил, что планируется расширить заявку до 1500 участников, но если будет виден большой спрос на участие, то заявку можно будет расширить до 2000 спортсменов. 

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Десять великолучан участвуют в Кубке генпрокурора по стрельбе из лука в Москве
25 сентября 2023

Великолучане победили в любительских боях по ММА
25 сентября 2023

Новоржевские бойцы стали третьими в командном зачёте на турнире в Великом Новгороде
25 сентября 2023

Подведены итоги псковского полумарафона
24 сентября 2023

Псковские профсоюзы вернулись с победой из Петербурга
24 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Главный забег полумарафона в Пскове. Часть 2
24 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Главный забег полумарафона в Пскове. Часть 1
24 сентября 2023

Более 300 спортсменов стартовали в главном забеге псковского полумарафона

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...