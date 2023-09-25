Подведены итоги псковского полумарафона

09:25, 25 сентября 2023, ПАИ

Подведены итоги полумарафона, который прошёл 24 сентября в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Первое место на дистанции в пять километров взяла спортсменка из Псковской области Александра Егорова. Второе место досталось бегунье из Ленинградской области Марии Андреевой. Замкнула тройку лидеров представительница Оренбургской области Анна Григорьева. В этой категории соревновалось 76 спортсменок.

Среди мужчин на дистанции в пять километров установил рекорд дистанции и пришёл первым к финишу пскович Олег Муров с результатом в 16 минут 26 секунд. Вторым стал Иван Пугавьёв. Замкнул тройку лидеров петербургский спортсмен Денис Бараусов. В зачёте среди мужчин на дистанции в пять километров соревновалось 46 бегунов.

На дистанции в 10,55 километра среди женщин первой к финишу пришла Елена Пикалова из Псковской области. Серебро досталось спортсменке из Челябинской области Алёне Филипповой. Замкнула тройку лидеров псковичка Анна Иванова. В соревнованиях в этой категории участвовало 73 спортсменки.

Среди мужчин на дистанции в 10,55 километра установил рекорд трассы и одержал победу представитель Челябинской области Дмитрий Галашин с результатом в 35 минут и 22 секунды. Серебро досталось спортсмену из Псковской области Эдуарду Солнцеву. Бронзовой награды удостоился Максим Машинец. В этой дисциплине соревновалось 93 спортсмена.

На главной дистанции мероприятия длиной в 21 километр первое место взяла спортсменка из Санкт-Петербурга Марина Беленова. Второе место заполучила спортсменка из Псковской области Ольга Пархимович. Бронзовая награда досталась Елене Лисицыной. На эту дистанцию отправилось 19 женщин.

Среди мужчин на полумарафонскую дистанцию отправилось 82 спортсмена. Весь пьедестал забрали петербургские спортсмены. Золото взял Василий Андреев. Серебра удостоился Игорь Веретенников. Третье место досталось Станиславу Ледникову.

Также организатор псковского полумарафона Александр Кузьмин рассказал, что с 24 сентября открывается регистрация на псковский марафон, который пройдёт в Пскове в апреле 2024 года. Он также отметил, что планируется расширить заявку до 1500 участников, но если будет виден большой спрос на участие, то заявку можно будет расширить до 2000 спортсменов.

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