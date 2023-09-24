Студенты Псковского медколледжа участвуют в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс-2023»

20:20, 24 сентября 2023, ПАИ

Студенты Псковского медицинского колледжа принимают участие в отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс-2023» в компетенции «Медицинский и социальный уход». Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области









Конкурсное задание отборочного этапа включало определение функционального состояния пациента (измерение артериального давления и пульса, термометрию, определение уровня кислорода), оказание помощи при обмороке, забор крови на биохимическое исследование, обучение пациента ведению дневника стомированного пациента, заполнение медицинской документации.

Напомним, что отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2023» проходит в очно-дистанционном формате в многочисленных компетенциях и категориях с 18 по 30 сентября.

Финалисты отборочного этапа поедут на национальный чемпионат «Абилимпикс», который пройдёт с 20 по 23 октября.