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Общество

Студенты Псковского медколледжа участвуют в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс-2023»

Студенты Псковского медицинского колледжа принимают участие в отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс-2023» в компетенции «Медицинский и социальный уход». Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.

  • Студенты Псковского медицинского колледжа участвуют в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс-2023»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Студенты Псковского медицинского колледжа участвуют в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс-2023»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Студенты Псковского медицинского колледжа участвуют в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс-2023»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Студенты Псковского медицинского колледжа участвуют в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс-2023»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Студенты Псковского медицинского колледжа участвуют в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс-2023»
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Конкурсное задание отборочного этапа включало определение функционального состояния пациента (измерение артериального давления и пульса, термометрию, определение уровня кислорода), оказание помощи при обмороке, забор крови на биохимическое исследование, обучение пациента ведению дневника стомированного пациента, заполнение медицинской документации.

Напомним, что отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2023» проходит в очно-дистанционном формате в многочисленных компетенциях и категориях с 18 по 30 сентября.

Финалисты отборочного этапа поедут на национальный чемпионат «Абилимпикс», который пройдёт с 20 по 23 октября.

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