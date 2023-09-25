Неделя без существенных осадков ожидается на Северо-Западе России

07:42, 25 сентября 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе массивы дождевой облачности могут появиться только на севере региона, а на остальной территории рабочая неделя пройдёт без существенных осадков. Днём воздух будет прогреваться от +17 до +22 градусов, а на севере – от +8 до +13 градусов», – говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге, по словам синоптиков, вплоть до пятницы существенные осадки маловероятны. В первые дни воздух прогреется от +16 до +19 градусов, во второй половине периода дневная температура повысится от +19 до +22 градусов.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд 1936 года побит в Пскове.