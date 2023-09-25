Как мошенники составляют «профиль жертвы», рассказали россиянам

08:31, 25 сентября 2023, ПАИ

Какие данные и информация нужны телефонным мошенникам, рассказал заслуженный юрист России Иванов Соловьев. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, мошенники в России работают по двум тактикам: либо звонят по случайным номерам в надежде на удачу, либо тщательно собирают информацию о потенциальной жертве. После изучения данных о человеке, который смог привлечь их внимание, создаётся его «профиль».

«Сбор информации им нужен для использования сложных мошеннических схем. Данные они тоже получают из похищенных баз данных банков, а также из социальных сетей», – предупредил Иван Соловьев.

Юрист подчеркнул, что в профиле жертвы у мошенника собрано большое количество актуальной информации. «Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение. Таким образом они могут представить, чем и как человек живет. Зная это все, можно составить план мошенничества, поскольку становятся видны уязвимые стороны человека», – заключил Иван Соловьев.

Ранее сообщалось, что более трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников.