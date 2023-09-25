Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как мошенники составляют «профиль жертвы», рассказали россиянам

Какие данные и информация нужны телефонным мошенникам, рассказал заслуженный юрист России Иванов Соловьев. Об этом сообщает радио Sputnik.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

По словам эксперта, мошенники в России работают по двум тактикам: либо звонят по случайным номерам в надежде на удачу, либо тщательно собирают информацию о потенциальной жертве. После изучения данных о человеке, который смог привлечь их внимание, создаётся его «профиль».

«Сбор информации им нужен для использования сложных мошеннических схем. Данные они тоже получают из похищенных баз данных банков, а также из социальных сетей», – предупредил Иван Соловьев.

Юрист подчеркнул, что в профиле жертвы у мошенника собрано большое количество актуальной информации. «Они знают номер телефона, паспортные данные, состав семьи, место работы или наличие статуса пенсионера, номер машины. Также они знают фактическое место жительства человека, а не только прописку. И конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение. Таким образом они могут представить, чем и как человек живет. Зная это все, можно составить план мошенничества, поскольку становятся видны уязвимые стороны человека», – заключил Иван Соловьев.

Ранее сообщалось, что более трёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после звонков мошенников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

В Псковской области зацвели яблони
25 сентября 2023

Каждый пятый пскович верит в пользу гомеопатии – опрос
25 сентября 2023

16 единиц оружия изъяли у псковичей за неделю
25 сентября 2023

Хор великолукской школы стал лауреатом международного творческого конкурса
25 сентября 2023

Жители домов на улице Николая Васильева в Пскове могут остаться без воды
25 сентября 2023

Как мошенники составляют «профиль жертвы», рассказали россиянам
25 сентября 2023

Неделя без существенных осадков ожидается на Северо-Западе России
24 сентября 2023

Псковский колледж искусств выступил в Красногородске

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...