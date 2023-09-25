Схема движения автобусов изменится в Пскове 30 сентября

17:12, 25 сентября 2023, ПАИ

Движение общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме на время проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2023», которая пройдёт в Пскове 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы маршрутов № 3, 4, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья поедут по улицам Коммунальной, Максима Горького через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 115, 126, 129, 130 с автовокзала проследуют по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина, Октябрьскому проспекту и далее по улице Гражданской, через площадь Победы, дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 109 от автовокзала поедет к Летнему саду с поворотом на улицу Кузнецкую, далее по улицам Инженерной, Алтаева, по улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 отправится от цементного склада через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал, от вокзала автобус поедет по улице Советской, через площадь Победы на цементный склад.

Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звёздной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 отправятся от Снятной горы по улицам Ижорского Батальона, Леона Поземского с поворотом на улицы Труда, Текстильную, Алтаева, Инженерную с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 8, 8А проследуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, через площадь Победы, по улице Яна Райниса.

Автобусы маршрута № 207 Псков – Печоры рейсами с автовокзала на 9:35 и 13:35 поедут по улице Советской, через площадь Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 106 рейсом на 7:10 отправляется от площади Ленина, далее поедет по улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы (с обязательной остановкой), по улице Гражданской и далее на вокзал.

Автобусы маршрутов № 22, 30, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 136, 137, 138, 166, 174 проследуют без изменения схемы движения.

Автобусы маршрутов № 119, 122, 132, 139, 151, 161, 163, 164 следующие от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта поедут по улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы (с обязательной остановкой), по улице Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях, (остановка «Детский парк» отменяется).

Автобус маршрута № 163 от площади Победы поедет по улице 128-й Стрелковой Дивизии в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 119, 132, 139, 151, 163, 164, отправляющиеся от улицы Текстильной, с улицы Звёздной проследуют по улицам Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (остановки «12-я школа», «Детский парк» отменяются).

Ранее стало известно, какие улицы перекроют в Пскове 30 сентября.