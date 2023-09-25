Число фиксирующих непристёгнутых водителей камер увеличится в Псковской области в два раза

15:44, 25 сентября 2023, ПАИ

Число камер, фиксирующих не пристёгнутый ремень у водителей, увеличится в Псковской области в два раза. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На данный момент подобным функционалом обладает 51 стационарный комплекс фотофиксации нарушений ПДД, однако с 1 октября в эксплуатацию примут ещё 50 камер. Таким образом количество подобных комплексов превысит 100 штук.

Сейчас данные специальные технические средства размещены на всех автодорогах федерального и регионального значения, а также в Пскове, Бежаницах, Великих Луках, Печорах, Порхове, Плюссе, Палкино, Пустошке, Пушкинским Горам, Опочке, Острове, Новосокольниках, Новоржеве, Невеле, Стругах Красных и Усвятах.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч непристёгнутых ремнями водителей выявили комплексы фотофиксации в Псковской области.

Добавим, что комплексы фотофиксации с возможностью распознавания непристёгнутого ремня у водителя появились на территории Псковской области в 2022 году.