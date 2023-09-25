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Общество

Первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартует в Печорах 26 сентября

Открытие первого заезда Всероссийского проекта «Истоки. Школа» «Сохраняя память» состоится на территории паломнического центра в Печорах завтра, 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Первый заезд проекта «Истоки. Школа» стартует в Печорах 26 сентября. Фото: организаторы

70 молодых людей со всей страны соберутся на одной площадке для обсуждения вопросов сохранения исторического прошлого. Кроме того, участники доработают результаты проектной деятельности, которые были сформулированы в рамках одного из заездов молодёжного историко-культурного форума «Истоки». «Впереди их ждут пять дней насыщенной образовательной, экскурсионной и полезной программы», – уточнили организаторы.

Торжественная церемония открытия начнётся 26 сентября в 14:40. Перед гостями выступят заместитель руководителя программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Байков, иеромонах Анастасий, директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Далее пройдёт интерактивное знакомство участников, экскурсия по Псково-Печерской семинарии. В 18:00 состоится панельная дискуссия «Сохранение исторической памяти в системе патриотического воспитания молодёжи».

Спикерами выступят заместитель руководителя программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Байков, заместитель исполнительного директора ВОД «Волонтёры Победы» по развитию Анжела Жалилова, председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России Анна Шуняева.

Напомним, что Всероссийский проект «Истоки. Школа» пройдёт с 26 сентября по 5 ноября в Печорах. В течение осени организуют пять заездов разных тематических направлений: «Сохраняя память», «Открывая Россию», «Истоки. Медиа», «Создавая будущее», «Твой Герой».

Площадкой для проведения новых заездов стал круглогодичный молодёжный историко-культурный центр «Истоки». Его открытие состоялось летом 2023 года в рамках одноимённого форума.

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