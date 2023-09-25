На Октябрьском проспекте в Пскове укладывают асфальт
Верхний слой асфальта на правой стороне Октябрьского проспекта от улицы Гражданской до дома № 50а укладывают сегодня в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Ёлкин в своём телеграм-канале.
«Планировали эту работу на два дня, но успевают за сегодня. Поэтому уже завтра переходят на левую сторону в тех же границах», – уточнил глава города.
Объезд – по Льва Толстого, Кузнецкой и Вокзальной.
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