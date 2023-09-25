На Октябрьском проспекте в Пскове укладывают асфальт

18:09, 25 сентября 2023, ПАИ

Верхний слой асфальта на правой стороне Октябрьского проспекта от улицы Гражданской до дома № 50а укладывают сегодня в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Ёлкин в своём телеграм-канале.

«Планировали эту работу на два дня, но успевают за сегодня. Поэтому уже завтра переходят на левую сторону в тех же границах», – уточнил глава города.

Объезд – по Льва Толстого, Кузнецкой и Вокзальной.