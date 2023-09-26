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Общество

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдёт в Псковской области

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдёт в Псковской области на базе Псковского политехнического колледжа в пятницу, 29 сентября, в 10:00 и на стадионе в деревне Писковичи Псковского района в понедельник, 2 октября. Об этом сообщила главный врач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова на брифинге в медиацентре ПАИ.

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдёт в Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

Мария Отраднова отметила, что на территории региона акция проводится не в первый раз. «В России целая неделя посвящена здоровью сердца. Её инициаторами выступают Лига наций и Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России. Люди, начинающие ходить на эти акции, возможно, впоследствии начнут ходить для себя», – сказала она.

На фото: Мария Отраднова. Фото: ПАИ

Помимо непосредственного прохождения десяти тысяч шагов, организаторы проведут небольшой лекторий для молодёжи и студентов, которые учатся в Псковском политехническом колледже.

Также главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева объяснила, что десять тысяч шагов – это средняя нагрузка для человека без особенной физической подготовки, которую он может провести за день.

На фото: Екатерина Астафьева. Фото: ПАИ

2 октября в деревне Писковичи Псковского района акцию проведут совместно с Союзом пенсионеров России.

Оба мероприятия проводятся в присутствии специалиста в области физической культуры. «Люди будут не просто так ходить, а будут ходить с толком», – подытожила Мария Отраднова.

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