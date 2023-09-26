Главную причину сердечнососудистых заболеваний назвали псковичам

19:08, 26 сентября 2023, ПАИ

Главную причину сердечнососудистых заболеваний назвала главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Сейчас большинство населения имеют малоподвижный образ жизни. Никто не обращает внимания на эту проблему, но она является основным фактором заболевания сердечнососудистой системы. Сердце, которое не работает и сердце, кровь по которому не гоняется, становится ленивым и набирает вес, точно также, как набирает вес и сам человек. Соответственно его ресурс значительно уменьшается», – отметила специалист.

Напомним, что 29 сентября и 2 октября в Псковской области пройдут акции «10 тысяч шагов к жизни», которые проводятся в честь недели ответственного отношения к сердцу.