Псковский терапевт рассказала, как научиться пользоваться своей диафрагмой

19:30, 26 сентября 2023, ПАИ

Как научиться пользоваться своей диафрагмой, рассказала главный внештатный терапевт комитета по здравоохранению Псковской области Екатерина Астафьева на брифинге в медиацентре ПАИ.

Эксперт отметила, что в дыхательной системе есть два важных органа: диафрагма и лёгкие. «Когда люди занимаются скандинавской ходьбой, лёгочная система начинает работать в полной мере за счёт того, что руки поднимаются и грудная клетка расправляется», – сказала она.

По её словам, существует проблема, которая заключается в том, что не все люди умеют пользоваться своей диафрагмой. «Например, оперные певцы владеют ей идеально. У людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, диафрагма не работает. Отсюда появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, появляются заболевания лёгочной системы. Скандинавская ходьба – идеальный вариант, чтобы научиться пользоваться своей диафрагмой», – подытожила Екатерина Астафьева.