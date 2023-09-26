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ФК «Луки-Энергия» сыграет с «Енисеем» в 1/32 финала Кубка России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с красноярским «Енисеем» в рамках 1/32 финала Кубка России. Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» и начнётся в 18:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Фото: Елена Костюкович

Красноярский «Енисей» выступает в первой лиге России и идёт на 11-й строчке в турнирной таблице. Отметим, что в прошлом сезоне красноярцы добились права сыграть стыковой матч за право выхода в премьер-лигу, но по сумме двух встреч уступили воронежскому «Факелу».

«Луки-Энергия» выступает во второй лиге первенства России по футболу дивизиона «Б», где занимает 15-е место.

Отметим, что главный тренер «Енисея» Эдуард Штейнбрехер на послематчевой пресс-конференции в рамках игры первой лиги России прокомментировал предстоящий кубковый матч против великолучан. «Состав изменится однозначно, потому что нам надо давать игровую практику тем, кто у нас её мало получает. К тому же качество игры от этого пострадать не должно. У нас равноценные футболисты», – сказал он.

Напомним, что в матче 1/64 финала Кубка России по футболу «Луки-Энергия» обыграли петербургское «Динамо» в серии пенальти.

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