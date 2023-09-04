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Политика

Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове. Главное

Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове сегодня, 4 сентября. В нём приняли участие председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, а также представители Белоруссии.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Главное:

  • между регионами России и Белоруссии заключено более 450 полномасштабных договоров о взаимодействии;
  • развитие связей Союзного государства должно идти по трём ключевым направлениям – Андрей Северных;
  • Вячеслав Володин заявил о необходимости создания условий для совместного использования общего потенциала России и Белоруссии;
  • «Санкции – это прежде всего возможности, построение работы по-другому, выхода на результат», – Вячеслав Володин;
  • бюджет Союзного государства на 2024 год превысит 6,5 млрд рублей;
  • к концу 2023 года будет утверждено четыре программы Союзного государства. Всего к реализации будет утверждено девять программ. Это более чем в двое больше по сравнению с пошлым годом;
  • эффективность работы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отметил Вячеслав Володин;
  • предложения по бюджету Союзного государства на 2024 год сформированы с дефицитом 590 млн рублей – Селиверстов;
  • проекты и программы Союзного государства более чем на 20 млрд рублей находятся на этапе разработки;
  • Псковская и Витебская области разработают предложения по совместным мероприятиям, которые предложат включить в бюджет Союзного государства;
  • Антон Котяков: Работа по снижению уровня малообеспеченных граждан должна быть акцентирована на адресности;
  • снижение уровня бедности является приоритетом для России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском и ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие. Вячеслав Володин и его первый заместитель Владимир Андрейченко высоко оценили стабильность и динамику двустороннего взаимодействия Псковской области и Белоруссии.

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