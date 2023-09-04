Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове. Главное

18:39, 04 сентября 2023, ПАИ

Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове сегодня, 4 сентября. В нём приняли участие председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, а также представители Белоруссии.

Главное:

между регионами России и Белоруссии заключено более 450 полномасштабных договоров о взаимодействии;

развитие связей Союзного государства должно идти по трём ключевым направлениям – Андрей Северных;

Вячеслав Володин заявил о необходимости создания условий для совместного использования общего потенциала России и Белоруссии;

«Санкции – это прежде всего возможности, построение работы по-другому, выхода на результат», – Вячеслав Володин;

бюджет Союзного государства на 2024 год превысит 6,5 млрд рублей;

к концу 2023 года будет утверждено четыре программы Союзного государства. Всего к реализации будет утверждено девять программ. Это более чем в двое больше по сравнению с пошлым годом;

эффективность работы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отметил Вячеслав Володин;

предложения по бюджету Союзного государства на 2024 год сформированы с дефицитом 590 млн рублей – Селиверстов;

проекты и программы Союзного государства более чем на 20 млрд рублей находятся на этапе разработки;

Псковская и Витебская области разработают предложения по совместным мероприятиям, которые предложат включить в бюджет Союзного государства;

Антон Котяков: Работа по снижению уровня малообеспеченных граждан должна быть акцентирована на адресности;

снижение уровня бедности является приоритетом для России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском и ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие. Вячеслав Володин и его первый заместитель Владимир Андрейченко высоко оценили стабильность и динамику двустороннего взаимодействия Псковской области и Белоруссии.