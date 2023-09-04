Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове. Главное
Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове сегодня, 4 сентября. В нём приняли участие председатель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, а также представители Белоруссии.
Главное:
- между регионами России и Белоруссии заключено более 450 полномасштабных договоров о взаимодействии;
- развитие связей Союзного государства должно идти по трём ключевым направлениям – Андрей Северных;
- Вячеслав Володин заявил о необходимости создания условий для совместного использования общего потенциала России и Белоруссии;
- «Санкции – это прежде всего возможности, построение работы по-другому, выхода на результат», – Вячеслав Володин;
- бюджет Союзного государства на 2024 год превысит 6,5 млрд рублей;
- к концу 2023 года будет утверждено четыре программы Союзного государства. Всего к реализации будет утверждено девять программ. Это более чем в двое больше по сравнению с пошлым годом;
- эффективность работы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отметил Вячеслав Володин;
- предложения по бюджету Союзного государства на 2024 год сформированы с дефицитом 590 млн рублей – Селиверстов;
- проекты и программы Союзного государства более чем на 20 млрд рублей находятся на этапе разработки;
- Псковская и Витебская области разработают предложения по совместным мероприятиям, которые предложат включить в бюджет Союзного государства;
- Антон Котяков: Работа по снижению уровня малообеспеченных граждан должна быть акцентирована на адресности;
- снижение уровня бедности является приоритетом для России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Они посетили ряд достопримечательностей региона, побывали в Михайловском и ознакомились с тем, как идёт восстановление Печор и ведётся работа по сохранению объектов культурного наследия. Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в этом году празднует 550-летие. Вячеслав Володин и его первый заместитель Владимир Андрейченко высоко оценили стабильность и динамику двустороннего взаимодействия Псковской области и Белоруссии.
Заседание Совета парламентского Собрания Союза Белоруссии и России прошло в Пскове. Главное
Снижение уровня бедности является приоритетом для России и Белоруссии – Антон Котяков
Псковская и Витебская области предложат мероприятия для поддержки бюджетом Союзного государства – Ведерников
Предложения по бюджету Союзного государства сформированы с дефицитом 590 млн рублей – Виктор Селиверстов