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Общество

Итоги заочного этапа конкурса «Наставник года» подвели в Пскове

Заочный этап нового муниципального конкурса педагогических работников «Наставник года» завершился в Пскове. Жюри определило 20 учителей, которые вышли в финальный очный этап конкурса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего в конкурсе приняли участие 42 педагога из 40 образовательных учреждений города. Каждый из них подготовил презентационное портфолио «Мой наставнический опыт», портфолио участника конкурса, в котором представлены дипломы, грамоты, фото- и видеоматериалы.

Финалисты представят проекты деятельности со своим наставляемым в модели наставничества «педагог – педагог». Это предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы до трёх лет) или нового педагога (при смене места работы) с опытным педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.

Отметим, что финальный очный этап конкурса пройдёт 28 сентября в 9:30 на базе школы № 47.

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