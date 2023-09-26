Отопительный сезон начался в Псковском районе

18:15, 26 сентября 2023, ПАИ

Распоряжение о начале отопительного сезона 2023 – 2024 годов подписала глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отопительный сезон в Псковском районе начнётся поэтапно – с 25 сентября по 20 октября. В первоочередном порядке обеспечат подачу теплоносителя на объекты образования и здравоохранения. Подать тепло в дома жителей района планируется в конце сентября – начале октября.

Напомним, что в Псковской области 23 муниципальных образования из 26 уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, а Гдовский и Новосокольнический районы, а также Псков получат паспорта до конца сентября.