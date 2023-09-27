Новый арт-объект появился на стене колледжа искусств в Пскове

07:09, 27 сентября 2023, ПАИ

На стене отделения культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова появился новый арт-объект – граффити «Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Как рассказал студент 1 курса специализации «Фото и видео-творчество» колледжа Максим Степанов, это проект школы граффити от хип-хоп центра «Хоть Отбавляй!». Он реализуется совместно с колледжем искусств в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от «Росмолодежи».

Надпись «Псков» была выполнена в минувшую субботу под руководством преподавателя школы Максима Степанова. Коллективным автором работы стали студенты и преподаватели колледжа искусств и воспитанники школы граффити возрасте от 6 до 16 лет. По словам участников, многие из которых впервые рисовали на стене аэрозольными баллончиками с краской, нанесение рисунка в такой технике стало для них интересным и увлекательным процессом.

Ранее сообщалось, что школа граффити открылась в Пскове.