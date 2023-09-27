Почти 15 % псковичей курят сигареты и вейпы одновременно – опрос

09:49, 27 сентября 2023, ПАИ

22 % псковичей курят только электронные испарители, а 14 % курят и вейпы, и обычные сигареты. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Работодатели всё чаще практикуют выделение специальных мест, где никотинозависимые сотрудники могут курить как классические табачные изделия, так и электронные сигареты. В целом же курение обычных сигарет сегодня запрещено только в 16 % компаний, вейпов – в 23 %.

У женщин вейпы более популярны, чем у мужчин. Псковичи до 34 лет выбирают электронные устройства, а те, кто старше 45 лет, – обычные табачные изделия.

«Вопрос о запрете вейпов, неоднократно предлагаемый на обсуждение законотворцам, повысил число негативно настроенных к электронным испарителям среди некурящих и сторонников классических табачных изделий. И те, и другие стали чаще разделять мнение о вреде курения вейпов как для их владельцев, так и для окружающих», – обратили внимание в сервисе.

Напомним, что законопроект о введении запрета на посещение детьми вейпшопов внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов губернатор региона Михаил Ведерников.

Минздрав России предупреждает: курение вредит вашему здоровью.