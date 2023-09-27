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Общество

Отсутствие дождей и до +24 градусов обещают синоптики в Псковской области 27 сентября

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Словенские ключи в Изборске. Фото: ПАИ

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от +19 до +24 градусов, ночью от +8 до +13.     
                                                                                   
В Пскове температура днем будет в районе от +22 до +24 градусов, ночью от +11 до +13 градусов.

В Великих Луках температура днем от +21 до +23 граусов, ночью от +9 до +11 градусов.

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