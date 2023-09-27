Михаил Ведерников встретился с участниками форума «Ладога»

09:53, 27 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообщался с участниками Межрегионального молодежного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». В этом году мероприятие было посвящено внутреннему туризму. Встреча прошла 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников обсудил с молодежью идеи, которые они представили или почерпнули на форуме. Речь зашла о туристическом потенциале Псковской области, новых возможностях региона в части духовно-просветительского, приключенческого, патриотического, экологического, сельского и иных видов туризма.

Отдельное внимание было уделено таким темам, как наполнение событийного календаря, оптимизация маршрутов, создание положительного имиджа области, кадровый потенциал, которые, по мнению участников встречи, являются ключевыми факторами в привлечении туристов на Псковскую землю.

В рамках встречи молодые люди смогли задать губернатору интересующие их вопросы и вне туристической тематики. Ребят интересовало взаимодействие молодежного корпуса региона и областной власти, актуальные направления работы в сфере молодежной политики, поддержка начинающих специалистов разных сфер, сотрудничество с Белоруссией и т. д.

Одна из участниц форума – ведущий специалист Дома культуры и досуга Невельского района Шушаник Шалджян на встрече с губернатором представила свой проект по открытию в Невеле гончарной мастерской, с которым победила во всероссийском грантовом конкурсе от Росмолодежи на форуме «Ладога».

Михаил Ведерников поздравил девушку с победой и выразил уверенность в том, что реализация проекта поспособствует развитию творческих навыков у детей и взрослых Невельского района.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил участников форума за активность. «У вас много разных проектов. Даже если из пяти получится реализовать только один, это будет для вас хорошим опытом. Главное, не опускайте руки и продолжайте воплощать даже самые смелые идеи», – отметил губернатор и обещал поддержку со стороны профильных специалистов правительства Псковской области.

Напомним, Межрегиональный молодежный форум СЗФО «Ладога» прошел в Ленинградской области в начале сентября. От Псковской области в нем приняли участие 33 человека – студенты и преподаватели вузов и ссузов, работники туристической индустрии региона, прошедшие региональный конкурсный отбор.

Добавим, что на форуме был дан старт голосованию за выбор столицы «Серебряного ожерелья России» в 2024 году. Псковскую область в голосовании представляют Печоры.