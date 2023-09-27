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Спорт

Восемь медалей завоевали псковичи на памятных соревнованиях по велоспорту

Восемь медалей завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Надежда» на Кубке Псковской области по велосипедному спорту, который прошёл в Печорах и Палкино. Соревнования посвящены памяти велопутешественника Глеба Травина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Под руководством Сергея Гусихина и Сергея Иванова в соревнованиях приняли участие 15 воспитанников спортшколы «Надежда».

Андрей Смирнов стал победителем, а также серебряным призёром. Сергей Абрамов взял золото и бронзу. Павел Пантелеев и Даниил Лымарев взяли серебряные награды. Кирилл Никитин заполучил две бронзовых медали.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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