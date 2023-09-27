Поделки на тему ПДД предлагают сделать юным псковичам

16:43, 27 сентября 2023, ПАИ

Юных псковичей приглашают принять участие в I Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Дорожные знаки – руками детей». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП и состоится с 2 октября по 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в благотворительном фонде поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

С положением конкурса можно ознакомиться на этом сайте и по ссылке. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 3 до 14 лет.

Для участия в конкурсе принимаются творческие работы в виде поделок на тему ПДД в летний период времени – всех видов декоративно-прикладного творчества (аппликация, вышивка, выжигание, росписи по различным материалам, изделия из природного материала, глины, картона, смешанная техника).

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: transport.pdd@fond-edykina.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (903) 947-66-81 и 8 (967) 640-17-45. Приём звонков и сообщений осуществляется с 8:00 до 15:00.

Целью конкурса является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Юные россияне Zа мир на дорогах!».

Миссия благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной»: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.