В ПсковГУ состоялось первое собрание местного отделения «Движение первых»

18:35, 27 сентября 2023, ПАИ

В ПсковГУ состоялось первое собрание местного отделения «Движения первых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе встречи наставники Екатерина Родина и Елизавета Иванова рассказали студентам о том, чем занимается и в каких направлениях работает движение, а также о возможностях и перспективах развития ребят. Кроме того, выступающие поделились историями о форумах, профильных сменах и мероприятиях.

Путём голосования на первом собрании были выбраны председатель и секретарь отделения – ими стали студентка второго курса ИГУМ Ксения Костина и студентка второго курса ИОиСН Анна Прокофьева соответственно.

Также участники встречи определили для себя пять приоритетных направлений работы: это волонтёрство и добровольчество, патриотизм и историческая память, туризм и путешествия, здоровый образ жизни, медиа и коммуникация.

Отметим, набор в «Движение первых» продолжается. Желающие присоединиться могут написать председателю личное сообщение: vk.com/sunshine2004k.