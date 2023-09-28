Псковичи заняли третье место во всероссийской «Зарнице»

08:21, 28 сентября 2023, ПАИ

Команда Псковской области заняла третье место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Соревнования прошли в Нижегородской области, в них приняли участие команды из 15 регионов России.

Для участия в «Зарнице» были отобраны 15 курсантов Центра «Воин», которые прошли предварительную подготовку в лагерных сменах летом.

Команды соревновались по целому ряду направлений: пожарная подготовка, оказание первой помощи, выполнение нормативов и практических стрельб из пневматического оружия, ориентирование на местности, пилотирование беспилотников и многие другие.

«Лучшие результаты наши ребята показали в военной топографии, связи и инженерной подготовке, в тактической медицине. Вот они – первые достижения воспитанников Центра «Воин», — написал губернатор.