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Общество

Псковичи заняли третье место во всероссийской «Зарнице»

Команда Псковской области заняла третье место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: скриншот видео

Соревнования прошли в Нижегородской области, в них приняли участие команды из 15 регионов России.

Для участия в «Зарнице» были отобраны 15 курсантов Центра «Воин», которые прошли предварительную подготовку в лагерных сменах летом. 

Команды соревновались по целому ряду направлений: пожарная подготовка, оказание первой помощи, выполнение нормативов и практических стрельб из пневматического оружия, ориентирование на местности, пилотирование беспилотников и многие другие.

«Лучшие результаты наши ребята показали в военной топографии, связи и инженерной подготовке, в тактической медицине. Вот они – первые достижения воспитанников Центра «Воин», — написал губернатор.

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Псковичи заняли третье место во всероссийской «Зарнице»

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