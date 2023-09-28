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Общество

Псковичи замерят уровень своей цифровой грамотности

Цифровой диктант начнётся в Псковской области 29 сентября и продлится до 15 октября. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на брифинге в медиацентре ПАИ.

Виталий Рахманов: «Я прохожу Цифровой диктант за семь минут». Фото: Андрей Степанов/ Псковская правда

«Основная задача акции – понять уровень цифровой грамотности населения. Принять участие в тестировании может каждый желающий», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, диктант универсален и создан с учётом особенностей разных возрастных групп, среди которых: дети от семи до 13 лет, подростки от 14 до 17 лет, взрослые от 18 до 59 лет и люди старше 60. Для каждой подгруппы подобраны соответствующие вопросы.

Само тестирование разделено на четыре блока. Первый из них посвящён основам цифрового потребления, знаниям программного обеспечения и использования различных устройств. Во второй блок входят вопросы по цифровым компетенциям и интернет-платформам: соцсетям и интернет-магазинам. Третий блок вопросов основан на информационной безопасности, а четвертый на понимании новых цифровых технологий, например блокчейна, искусственного интеллекта и нейросетей. Принять участие в акции можно на сайте ЦифровойДиктант.рф.

«Есть определённый индекс цифровой грамотности населения. Как раз таки результаты тестирования его и формируют. Мы [Псковская область. – ПАИ] занимаем сейчас среднее положение. В тестировании есть разноплановые вопросы, и я считаю, что это отличная история. Тест также призван рассказать об отечественных информационных технологиях», – подчеркнул начальник управления.

По его словам, диктант занимает не более 30 минут. «Я, например, прохожу за семь минут», – заверил Виталий Рахманов.  

Добавим, что «Цифровой диктант» – это ежегодная всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности, которая с 2019 года проходит на одноименной платформе ЦифровойДиктант.рф. 

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