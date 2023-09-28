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Культура

День открытых дверей пройдет в Доме ремёсел в Пскове

День открытых дверей пройдет в Доме ремесел в Пскове 30 сентября. Для псковичей и гостей города проведут бесплатные мастер-классы и экскурсии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества. 

Специалисты Дома ремесел организуют для псковичей и гостей города культурно-развлекательную программу: экскурсии по выставке «Российский Север – XIII»; мастер-класс по созданию народной куклы от клуба «Псковитянка»; мастер-класс по живописи от псковского художника Александра Коростелева; открытое занятие творческого объединения «Псковский кукольный дом»; открытое занятие клуба «Вдохновение»; мастер-класс по вышивке бисером от псковского дизайнера, создателя проекта «Мастерская сольного пошива», члена студии костюма «Н8» Натальи Николаевой; мастер-класс по ручной художественной лепке от руководителя студии лепки «Гранат», художника и керамиста Юлианы Голубевой.

Программа Дня открытых дверей в Доме ремёсел. Фото: Псковский областной центр народного творчества

На занятиях предоставляются все необходимые материалы и инструменты. Предварительная запись по телефону 8(8112) 62-23-34.

Напомним, ранее на Праздник псковского пирога псковичей пригласил глава города Борис Елкин.

Все желающие смогут познакомиться с творческими студиями, мастерами Дома ремесел, задать интересующие вопросы и записаться на регулярные занятия.

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